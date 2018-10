I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VII TURNO

RIETI - Non basta una buona Spes Poggio Fidoni per avere la meglio del Nordovest. Nella sesta di C1 i ragazzi di Fabio Luciani cadono sul capo della formazione romana rimediando la seconda sconfitta di fila: finisce 6-4. Bella prestazione dei gialloverdi al cospetto di una formazione destinata a recitare un ruolo da protagonista nel girone. In rete Chinzari, Donati, Paulucci e Renzi.«Partita intensa emozionante dove i miei ragazzi hanno messo il cuore e la tenacia che li contraddistingue – analizza il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Il grosso rammarico è aver commesso due sciocchezze in due minuti proprio quando avevamo messo le mani sulla partita e la avevamo in pugno. Siamo una squadra giovane e pecchiamo di inesperienza nell'interpretare i momenti e le situazioni decisive della gara e in questo dobbiamo migliorare se vogliamo fare punti perché abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con squadre di livello quali il Carbognano e la Nordovest».Carbognano – Aranova 4-3CCCP 1987 – Real Fabrica 7-4Cortina SC – TC Parioli 6-1Nordovest – Spes Poggio FIdoni 6-4Pro Calcio Italia – Sporting Hornets 4-4Real Ciampino – Vigor Cisterna 2-5Virtus Fenice – Albano 7-2Carbognano 13Nordovest 11CCCP 1987, Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna 10Cortina, Real Fabrica, Albano 9Tc Parioli, Virtus Fenice, Aranova 7Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 6Sporting Hornets 5Albano –CCC 1987Nordovest – CarbognanoSporting Hornets – Real CiampinoTc Parioli – AranovaVigor Cisterna – Cortina SCReal Fabrica – Pro Calcio ItaliaSpes Poggio FIdoni – Virtus Fenice