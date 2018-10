ALTRE GARE, VI GIORNATA

RIETI - Nell’ultimo sabato di ottobre vai in scena la sesta giornata di C1: sfida affascinante quella che attende la Spes Poggio Fidoni che va in trasferta sul campo della Nordovest (ore 15, arbitri Gisfredo di Latina e Marcattili di Roma 2). I romani sono tra le formazioni più accreditate del girone e i ragazzi di Fabio Luciani vogliono riprendere il loro cammino: con una vittoria potrebbero tornare nel gruppo di testa. Il tecnico dei gialloverdi non avrà a disposizione il portiere Barbera e Fasciolo mentre toRnerà a disposizione Graziani reduce dalla squalifica.«Un match bello e stimolante per tutti noi – dichiara il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Andiamo a confrontarci con una squadra di livello con giocatori di qualità, con molti spagnoli, che giocano un calcio a 5 culturalmente superiore al nostro. Una squadra costruita con l’ambizione di primeggiare. Noi dobbiamo giocarcela in maniera molto serena, divertendoci e cercando di rendergli la vita difficile. Sono sicuro che lo faremo perché abbiamo tanto voglia di reagire e di riprendere a vincere speriamo sin da subito».Carbognano – AranovaCCCP 1987 – Real FabricaCortina SC – TC ParioliPro Calcio Italia – Sporting HornetsReal Ciampino – Vigor CisternaVirtus Fenice - AlbanoCarbognano 10Pro Calcio Italia, Real Fabrica, Albano 9Nordovest 8TC Parioli, CCCP, Vigor Cisterna, Aranova 7Cortina, Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 6Sporting Hornets, Virtus Fenice 4