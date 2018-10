© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni saluta la Coppa di serie C1: i reatini cado per 4-1 sul campo dello Sporting Hornets che ribalta il 3-2 del PalaSpes. Gara dai due volti quella dei ragazzi di Fabio Luciani che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Danilo Renzi. Nella ripresa il crollo coi padroni capaci di realizzare quattro reti regalandosi il passaggio del turno.Analizza la gara il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani: «Primo tempo interpretato molto bene dalla squadra che ha controllato e gestito la gara con accortezza tattica e qualità di palleggio coronato dal gol del vantaggio di Danilo Renzi. Poi il secondo tempo un calo verticale a livello fisico e mentale. Loro sono venuti a prenderci alti e noi non siamo riusciti più a fare possesso palla. Nonostante questo abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose 2 contro 0 e 1 contro 0 dove potevamo chiuderla ma poi preso il gol del pareggio ci siamo disuniti e gli ultimi minuti ci hanno surclassato».