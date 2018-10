ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

RIETI - Nella quinta giornata di C1 la Spes Poggio Fidoni perde in casa 5-2 contro il Carbognano (in rete per i reatini Paulucci e Danilo Renzi). Sabato difficile per i ragazzi allenati da Fabio Luciani che si sono svegliati con la brutta notizia della scomparsa di Marco Tosti in un incidente durante una battuta di caccia. Molti dei giocatori della Spes erano amici del 19enne di Santa Rufina, per questo la società aveva chiesto il rinvio della gara in segno di lutto, non concesso dal comitato regionale.«La tragica vicenda del ragazzo di Rieti vittima dell'incidente di caccia ha portato partita e risultato in una dimensione insignificante rispetto alla drammaticità dell'accaduto sconvolgendo l'animo di tutti noi – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - per questo sarebbe stato giusto da parte della lega accordare il rinvio che avevamo chiesto e che la situazione richiedeva. Questa è una considerazione soggettiva che prescinde dalla partita giocata sul campo e che non costituisce assolutamente un alibi per il risultato che il Carbognano ha meritato e legittimato».La Spes tornerà in campo domani sera, martedì 23 ottobre, per il ritorno del primo turno di Coppa Lazio, sul campo dello Sporting Hornets: andata 3-2 per i reatini.Albano Nordovest 5-6Aranova – Cortina 2-2Sporting Hornets – CCCP 1987 4-2Tc Parioli – Real Ciampino 5-8Real Fabrica – Virtus Fenice 6-3Vigor Cisterna – Pro Calcio Italia 8-4Carbognano 10Pro Calcio Italia, Real Fabrica, Albano 9Nordovest 8TC Parioli, CCCP, Vigor Cisterna, Aranova 7Cortina, Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 6Sporting Hornets, Virtus Fenice 4Carbognano – AranovaCCCP 1987 – Real FabricaCortina SC – TC ParioliNordovest – Spes Poggio FIdoniPro Calcio Italia – Sporting HornetsReal Ciampino – Vigor CisternaVirtus Fenice - Albano