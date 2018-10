I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA

RIETI - Torna alla vittoria anche in campionato la Spes Poggio Fidoni e lo fa al cospetto dalla prima in classifica: i gialloverdi liquidano al PalaSpes l'Albano per 6-3. Parte in salita il match per il ragazzi di Luciani che si ritrovano subito sotto. I padroni di casa però, iniziano a macinare gioco, e ribaltano il risultato prima con Chiavolini e poi con Graziani. Sulle ali dell'entusiasmo ancora Graziani firma il 3-1. Prima della fine della prima frazione allungo Spes con Danilo Renzi che approfitta della superiorità numerica per l'espulsione di un giocatore ospite: 4-1. Nella ripresa ancora Spes, è Paulucci ad ipotecare la gara con il pokerissimo. Da segnalare l'espulsione di Mattia Graziani. Prova a rientrare in partita l'Albano che si riporta sotto sul 5-3, ma Pandolfo approfittando del portiere di movimento ospite archivia la pratica realizzando il 6-3.«Siamo finalmente riusciti ad innalzare il livello di attenzione fin dove serve per questa categoria – dice il capitano della Spes Poggio Fidoni Simone Donati - Finalmente, si sta lentamente svuotando tutta l’infermeria, dandoci così modo di allenarci a pieno ritmo durante la settimana e questo il sabato inizia a vedersi. Non sono sorpreso di quanto fatto sabato, perché per ora, non abbiamo raccolto i punti che meritavamo, ma, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare tanto, il campionato è lungo e davvero equilibrato».«È stata una prestazione molto convincente sia a livello tecnico-tattico che caratteriale serviva una gara di umiltà e di contenuti e i ragazzi l'hanno interpretata nel migliore dei modi - commenta il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Non ho gradito alcuni atteggiamenti che saranno presi in analisi alla ripresa degli allenamenti che avrebbero potuto costarci caro».Carbognano – Cortina 3-3CCCP 1987 – Vigor Cisterna 3-0Nordovest – Real Fabrica 2-3Pro Calcio Italia – Tc Parioli 6-3Real Ciampino – Aranova 4-5Virtus Fenice - Sporting Hornets 5-2Pro Calcio Italia, Albano 9Tc Parioli, Carbognano, CCCP 1987 7Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica, Aranova 6Nordovest, Cortina 5Virtus Fenice, Vigor Cisterna 4Real Ciampino 3Sporting Hornets 1Albano- NordovestAranova – CortinaSporting Hornets – CCCP 1987TC Parioli – Real CiampinoVigor Cisterna – Pro Calcio ItaliaReal Fabrica – Virtus FeniceSpes Poggio Fidoni - Carbognano