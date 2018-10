ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Tutto pronto per la quarta giornata di C1 in casa Spes Poggio Fidoni: al PalaSpes arriva la capolista Albano che guida il girone a punteggio pieno (ore 18, arbitri Bongiorni di Roma 1 e Serra di Tivoli). Dopo la vittoria per 3-2 nell’andata del primo turno di Coppa Lazio contro gli Hornets i ragazzi di Luciani voglio sfruttare il turno casalingo per tornare alla vittoria anche in campionato e quindi accorciare le distanze dal gruppo di testa. Per questa sfida il tecnico romano dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione ad eccezione di capitan Donati, squalificato. Da verificare anche le condizioni degli acciaccati Chinzari e Serilli ma dovrebbero essere della partita.«C’è fiducia, l’atmosfera è positiva – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani – abbiamo preparato molto bene questa gara. La vittoria in coppa nella difficoltà ci ha caricato, abbiamo fatto un ottimo allenamento giovedì. Arriva la prima in classifica che ha vinto tutte le partite, sia in coppa che in campionato, serve la gara perfetta. Speriamo di interpretarla bene e di riuscire in questa impresa, io sono molto fiducioso, credo molto nella mia squadra».Carbognano – CortinaCCCP – Vigor CisternaNordovest – Real FabricaPro Calcio Italia – TC ParioliReal Ciampino – AranovaVirtus Fenice – Sporting HornetsSpes Poggio Fidoni - AlbanoAlbano 9Parioli 7Carbognano, Pro Calcio Italia 6Nordovest 5CCCP 1987, Cortina, Vigor Cisterna 4Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica, Real Ciampino, Aranova 3Sporting Hornets, Virtus Fenice 1