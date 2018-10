Ultimo aggiornamento: 12:12

RIETI - Pronto riscatto per la Spes Poggio Fidoni che nell’andata del primo turno di Coppa Lazio s’impone al PalaSpes contro lo Sporting Hornets per 3-2, era la seconda sfida stagionale per le due formazioni che si sono incontrate anche alla seconda di campionato (vinse 8-6 la formazione reatina). Firmano il successo gialloverde Graziani con una doppietta e Paulucci. Dopo la bruciante sconfitta sul campo del Real Fabrica per 4-3 arrivata sul fil di sirena i ragazzi di Fabio Luciani giocano un buon match davanti ai propri tifosi nonostante le tante assenze. Non sono stati della partita Danilo Renzi, Chiavolini e Serilli, squalificati.Il 3-2 non è certo un risultato che mette al sicuro la qualificazione ma vista l’emergenza lascia comunque soddisfatto il tecnico Fabio Luciani. «Con tre elementi squalificati eravamo in grossa emergenza – sottolinea l’allenatore della Spes Poggio FIdoni - ma questi ragazzi sanno soffrire e si aiutano nelle difficoltà. Siamo riusciti a portare a casa un risultato importante sia per preparare la gara di sabato contro la capolista con il morale e l'autostima alti e sia in ottica qualificazione che rimane comunque apertissima. Questo risultato ci consentirà al ritorno di avere un piccolo vantaggio tattico».Sabato si torna in campo per la quarta giornata, al PalaSpes arriva la capolista Albano