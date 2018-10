Ultimo aggiornamento: 12:04

RIETI - Sabato amaro per la Spes Poggio Fidoni che cade di misura sul campo del Real Fabrica: termina 4-3 in favore dei padroni di casa. Su un campo bagnato dalla forte pioggia, al limite della praticabilità, sblocca la gara in avvio Graziani su punizione, la prima frazione si archivia 1-0 in favore dei ragazzi di Fabio Luciani. Nella ripresa non mancano le emozioni: prima il Real Fabrica trova il pareggio sfruttando una disattenzione difensiva, poi è Chiavolini a riportare avanti i suoi. Capitan Donati riceve il secondo giallo ed è costretto ad abbandonare la partita. Il Real Fabrica sfrutta la superiorità numerica e prima pareggia e poi la ribalta sul 3-2. La Spes non molla, schiera il portiere di movimento e trova il pari con un autogol del portiere del Real. A 9 secondi dal termine arriva la beffa con la rete dei padroni di casa che chiudono la gara sul 4-3.«Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché hanno disputato una gara di sostanza e di carattere su un campo ai limiti dell'impraticabilità – sottolinea il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Mi spiace constatare che la prestazione degli arbitri è stata invece scadente e abbia notevolmente influito sul risultato finale visto che a 3.30 dalla fine eravamo ancora sul 2 a 1 per noi e nel finale ha decretato l'espulsione nostro capitano per doppio giallo in una situazione in cui doveva essere ammonito il giocatore avversario per condotta antisportiva. Ha poi ha assegnato un tiro libero per un sesto fallo molto generoso e per concludere nonostante avessimo di nuovo raggiunto il pareggio, l'azione decisiva del gol finale è viziata da un fallo enorme sul nostro pivot. Onore al Fabrica che ha disputato un'ottima gara e le due squadre si sono date battaglia con sano agonismo per 40 minuti».La giornataAlbano – Carbognano 4-3Aranova – Pro Calcio 0-4Cortina – Real Ciampino 5-3Sporting – Nordovest 1-1Parioli – CCC 9-3Vigor Cisterna – Virtus Fenice 3-3Real Fabrica – Spes Poggio Fidoni 4-3La classificaAlbano 9Parioli 7Carbognano, Pro Calcio Italia 6Nordovest 5CCCP 1987, Cortina, Vigor Cisterna 4Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica, Real Ciampino, Aranova 3Sporting Hornets, Virtus Fenice 1