RIETI - Terza giornata nel campionato di C1 per la Spes Poggio Fidoni. La formazione reatina (oggi alle 15.30) sarà impegnata sul campo del Real Fabrica (arbitri Tartaglia di Ostia Lido e Pulimeno di Roma 1). Dopo la vittoria nell’ultimo turno i gialloverdi voglio dare continuità ai risultati, non sarà facile perché il Fabrica è reduce da due sconfitte di fila e tra le mura amica vorrà conquistare i primi punti stagionali.Ancora qualche problema di formazione per il tecnico della Spes Fabio Luciani che non potrà contare su Cesare Renzi e Fasciolo mentre sono da verificare le condizioni di Danilo Renzi e Chinzari che in settimana si sono allenati a parte.«Affronteremo un avversario forte su un campo ostico e condizioni ambientali a noi non congeniali – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Ma l'abbiamo preparata bene abbiamo buona condizione fisica e mentale. Sono sicuro faremo una gran partita».Albano – CarbognanoAranova – Pro Calcio ItaliaCortina – Real CiampinoSporting Hornets – NordovestParioli – CCCPVigor Cisterna – Virtus FeniceCarbognano, Albano 6CCCP, Nordovest 4Spes Poggio Fidoni, Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna, Real Ciampino, Aranova 3Parioli, Cortina 1Virtus Fenice, Sporting Hornets, Real Fabrica 0