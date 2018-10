IL COMMENTO

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pronto riscatto per la Spes Poggio Fidoni che festeggia davanti ai propri tifosi la prima vittoria stagionale. Nella seconda giornata i ragazzi di Fabio Luciani s’impongo 8-6 contro lo Sporting Hornets. Primo tempo bloccato coi padroni di casa che nonostante il forcing e le occasioni create riescono a sbloccare il match con Serilli prima di farsi raggiungere e superare col 2-1 dei romani prima della fine della prima frazione. Nella ripresa grande reazione dei gialloverdi che prima impattano e poi prendono il largo grazie alle reti di Paulucci (2), Chiavolini, Cesare Renzi, Graziani e Chinzari. Sul finale, nonostante il portiere di movimento degli ospiti i reatini tengono, portando a casa i tre punti non senza difficoltà.«Nostro primo tempo buono ma all'insegna dell'equilibrio – analizza il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani – Nel secondo siamo entrati con un piglio diverso e abbiamo decisamente cambiato marcia giocando 18 minuti di ottima fattura. Poi un abbassamento di tensione finale inammissibile che mi ha fatto molto arrabbiare perché a questi livelli basta un minuto per riaprire e compromettere il risultato di una gara per larghi tratti dominata».Albano – Real Fabrica 2-1Carbognano – Real Ciampino 7-1CCCP 1987 – Aranova 8-1Nordovest – Vigor Cisterna 8-3Pro Calcio Italia – Cortina 5-3Spes Poggio FIdoni – Sporting Hornets 8-6Virtus Fenice – Parioli (rinviata)Carbognano, Albano 6CCCP, Nordovest 4Spes Poggio Fidoni, Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna, Real Ciampino, Aranova 3Parioli, Cortina 1Virtus Fenice, Sporting Hornets, Real Fabrica 0Albano – CarbognanoAranova – Pro Calcio ItaliaCortina – Real CiampinoReal Fabrica - Spes Poggio FidoniSporting Hornets – NordovestParioli – CCCPVigor Cisterna – Virtus FeniceReal Fabrica – Spes Poggio Fidoni