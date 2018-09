LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:37

RIETI - Seconda giornata nel campionato di C1 per la Spes Poggio Fidoni (ore 18, arbitri Tria di Roma 1, Perrino di Albano Laziale). Al Pala Spes arriva lo Sporting Hornets. I ragazzi allenati da Fabio Luciani cercano il riscatto dopo la sconfitta nel match d'esordio contro il Cisterna. I gialloverdi vogliono i tre punti alla prima davanti ai proprio tifosi.E' una partita particolare per il tecnico Fabio Luciani che affronta per la prima volta la sua ex squadra (la rincontrerà anche nel primo turno di Coppa Lazio). Altro ex di giornata sarà Gianluca Pandolfo, il laterale è a disposizione nonostante qualche problema fisico. I gialloverdi non dovrebbero aver problemi di formazione, unico assente capitan Donati, mentre saranno della partita Serilli, Fasciolo e Paulucci non scesi in campo nella trasferta di Cisterna.«In tre si sono allenati a parte ma faranno di tutto per esserci – dice l'allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani – Abbiamo fatto un ottimo allenamento pre gara e i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Affrontare l'Hornets da ex? Sto vivendo la preparazione alla partita con la stessa concentrazione con cui vivo tutte le altre partite».Albano – Real FabricaCarbognano – Real CiampinoCCCP – AranovaNordovest – Vigor CisternaPro Calcio Italia – CortinaVirtus Fenice - ParioliAranova, Real Ciampino, Carbognano, Vigor Cisterna, Albano 3Cortina, Parioli, CCCP, Nordovest 1Sporting Hornets, Spes Poggio FIdoni, Real Fabrica, Virtus Fenice, Pro Calcio Italia 0