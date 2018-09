Ultimo aggiornamento: 10:14

RIETI - Da oggi, sabato 22 settembre, alle 15 parte ufficialmente la stagione della Spes Poggio Fidoni: i gialloverdi per la prima di C1 saranno impegnati sul campo della Vigor Cisterna. C’è grande curiosità per vedere come una squadra in gran parte rinnovata guidata da un tecnico esperto come Fabio Luciani posso approcciare la seconda stagione di C1 che vuole essere quella della riconferma.Non sarà una partita facile vista la forza dell’avversario, ma anche perché i reatini nell’ultima parte di precampionato sono stati colpiti da molti infortuni che hanno costretto Luciani a fare la conta in vista di questo match. Non saranno sicuramente della partita Serilli, Paulucci e Cesare Renzi. Mentre Barbera Graziani, Pandolfo, Danilo Renzi e Chinzari proveranno fino al riscaldamento per cercare di esserci.«Purtroppo nell’ultimo allenamento era più quelli in fisioterapia che quelli in campo - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - molti sono in grosso dubbio. Speriamo fino all’ultimo di poter mettere in campo qualcuno degli infortunati».