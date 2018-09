di Silvio Ippoliti

RIETI - A 5 giorni dalla prima di campionato continuano i lavori in casa Spes Poggio Fidoni: da sabato si gioca per i tre punti nella trasferta contro la Vigor Cisterna. Sale, dunque, la tensione tra i ragazzi allenati da Fabio Luciani che questa sera alle 21 scenderanno in campo per l’ultima amichevole del precampionato sul campo della Spes Montesacro (formazione di Serie D) per affinare gli schemi e per prendere confidenza con l’erba sintetica.



«Questa amichevole serve per trasformare l’importante lavoro fisico effettuato in questo mese di preparazione – dice il capitano della Spes Poggio Fidoni Simone Donati - l’importante stasera sarà trovare il ritmo su una superficie per noi non abituale».



Poi le attenzioni del capitano dei reatini si concentrano sull’inizio della stagione e sulle intese di squadra, ancora da affinare: «Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per avere un'amalgama completa ma questo lo sapevamo già avendo cambiato tanto, sono sicuro però che nei momenti difficili il gruppo farà la differenza».



Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



