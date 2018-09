di Silvio Ippoliti

RIETI - Buon test quello di ieri sera per la Spes Poggio Fidoni scesa in campo contro la Virtus Palombara, formazione di C2. I reatini nell’impianto romano del PalaGems si sono imposti per 7 a 3 destando buone sensazioni a poco più di una settimana dall’esordio ufficiale contro la Vigor Cisterna di sabato 22 settembre.



I primi venti minuti si chiudono sul 5-2 per ragazzi allenati di Fabio Luciani con le doppiette di Chiavolini e Danilo Renzi, da verificare le condizioni di quest’ultimo uscito nella ripresa per una torsione innaturale di un ginocchio. Nella ripresa regna l’equilibrio con le marcature di Fasciolo e Graziani che fissano il punteggio sul 7-3.



«Dispiace solo per infortunio di Renzi sperando non sia nulla di grave, incrociamo le dita anche perché il ragazzo è in ottima forma e sarebbe una grave perdita – sottolinea il tecnico della Spes al termine dell’amichevole - E’ stata una buona prestazione agevolata dal fatto che loro non avevano gamba per i carichi di lavoro fatti».



I gialloverdi torneranno al lavoro lunedi, settimana importante visto che sarà quella che precede l’esordio ufficiale. Amichevole in programma martedì sera a Roma contro la Spes Montesacro per scaldare i motori.

