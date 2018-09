di Silvio Ippoliti

RIETI - Si archivia con una sconfitta il secondo test stagionale della Spes Poggio Fidoni: al PalaSpes è la Ternana ad imporsi per 4-2. Amichevole probante quella contro gli umbri per i gialloverdi che si sono ritrovati contro una squadra tosta e esperta che ha tutte le carte in regola per dominare il proprio campionato di C2.



Ospiti in vantaggio per 2 a 0 al termine del primo dei tre tempi da 20 minuti, con il 2 a 0 subito allo scadere su punizione. Nel secondo tempo regna l’equilibrio con le due formazione che tengono le reti inviolate. L’avvio di terzo tempo è di marca Spes che con le reti di Graziani e Renzi che trovano il pareggio. E’ ancora una punizione a regalare il 3-2 agli ospiti che alla fine fissano il punteggio sul 4-2.



Commenta la gara il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani: «Test migliore non poteva essere. È stata partita vera a tutti gli effetti quindi oltre alle componenti tecnico tattiche abbiamo potuto verificare anche l'adattamento mentale e caratteriale ai contenuti agonistici. La squadra continua il costante percorso di crescita».



Oggi i ragazzi di Fabio Luciani tornano al lavoro. Giovedi terzo test, in trasferta contro la Virtus Palolmbara.



