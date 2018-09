di Silvio Ippoliti

RIETI - Torna in campo oggi la Spes Poggio Fidoni per la seconda amichevole stagionale: arriva al PalaSpes la Ternana formazione di C2 Umbra (ore 15.30). Dopo il test vinto contro il Monte San Giovanni gli uomini di Fabio Luciani affrontano una formazione destinata a fare il salto di categoria. Tra le sue fila può vantare giocatori di assoluto valore come il portiere Carpinelli, Pellegrini, Capotosti, Costantini e l’ex Monte San Giovanni Picotti. Un test probante, dunque, per i gialloverdi che si accingono a terminare la seconda settimana di preparazione.



Intanto il tecnico Fabio Luciani analizza il girone e il calendario che sono stati appena diramati: «La Pro Calcio Italia ha fatto un mercato importante e sembra partire una spanna sopra – analizza mister Luciani - Affrontare gli Hornets da ex? Tre volte nel giro di un mese tra campionato e Coppa: il destino quando ci si mette è veramente beffardo ma per me saranno partite come le altre. Definire la scorsa stagione sfortunata è un eufemismo ma in ogni esperienza e difficoltà cerco sempre di trovare una chiave di lettura positiva e un miglioramento in termini di crescita professionale».



