di Silvio Ippoliti

RIETI - E’ scattata ieri la stagione della Spes Poggio Fidoni che si è radunata al PalaSpes di piani Poggio Fidoni agli ordini del neo tecnico Fabio Luciani. Dopo la consegna del materiale tecnico i giocatori si sono messi a disposizione dal preparatore atletico Luca Verdecchia per i consueti test fisici che continueranno nella giornata di domani prima dell’inizio vero e proprio della preparazione prestagione fissato per l’inizio della prossima settimana al termine della quale si svolgerà la prima amichevole contro il Monte San Giovanni. Molti i volti nuovi tra le file gialloverdi, c’è molta curiosità in tal senso per vedere all’opera i nuovi arrivi di una formazione molto cambiata rispetto alla passata stagione.



«Siamo molto curiosi di vedere all’opera questa squadra - dice il dg della Spes Poggio Fidoni Luca Balloni – sono molti i giocatori nuovi ma siamo sicuri che grazie allo staff tecnico riusciranno ad amalgamarsi al meglio. Probabilmente rispetto al passato abbiamo perso qualcosa in termini di esperienza ma siamo convinti di aver guadagnato in entusiasmo. Costituire un grande gruppo è la base per ottenere risultati importanti».

Giovedì 23 Agosto 2018



