di Silvio Ippoliti

RIETI - Tutto pronto per la Spes Poggio Fidoni che si prepara ad affrontare per il secondo anno di fila il campionato di C1 (inizio fissato per il 22 settembre. Il 3 settembre il comitato regionale Lazio presenterà i calendari al Green House di Santa Maria delle Mole). Alle 19 i ragazzi del neo tecnico Fabio Luciani che succede a Eugenio Fiori, si ritrovano al PalaSpes per lo start della preparazione. Al fianco del tecnico romano ci sarà un volto conosciuto dalle parti del palazzetto di Piani Poggio Fidoni, ritorna nel ruolo di vice Simone Fratoni che in passato ha vestito la maglia gialloverde. La preparazione atletica sarà affidata a Luca Verdecchia mentre quella dei portieri ad Agostino Giovanrosa.



Molti i volti nuovi che il tecnico romano troverà alla prima sgambata stagionale. Dal Monte San Giovanni arrivano Armando De Silvestri (portiere) e gli ex Real Rieti Alessandro Serilli (universale) e Nicolò Fasciolo (centrale). Nel ruolo di centrale ecco Lorenzo Campogiani, ex Ardita. Da quest’ultima arriva anche il pivot Jacopo Paulucci. Si completa anche il pacchetto degli under, che nella categoria possono fare differenza, con l’approdo in maglia gialloverde di Davide Francia e Alessio Pirri, questi ultimi dal Real.



E’ pronto il capitano della Spes Poggio Fidoni Simone Donati in vista dell’inizio della stagione: «La società è contenta del mercato e della rosa allestita avendo dato la possibilità ad alcuni dei migliori profili cittadini di misurarsi nella massima serie regionale. Come ogni anno l’auspicio è quello di fare una stagione che sia piena di soddisfazioni a livello sportivo e di gruppo. Gli obiettivi? Sono quelli di migliorare il piazzamento ottenuto lo scorso anno come neopromossa e per questo ho piena fiducia nei miei compagni».



La prima amichevole è fissata per sabato 1° settembre contro il Monte San Giovanni al Pala Spes.



LA ROSA

Portieri : Roberto Barbera (classe ’91), Armando De Silvestri (’94), Leonardo Nobili (2000).

Centrali : Lorenzo Campogiani (’94), Nicolò Fasciolo (’95).

Laterali : Marco Chiavolini ('97), Simone Donati (’89), Davide Francia (’99), Danilo Renzi (’98), Riccardo Silvestri (’98).

Universali : Alessio Pirri (’99), Alessandro SerillI (’92).

Pivot : Mattia Graziani (’88), Jacopo Paulucci (’90).

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55



