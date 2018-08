di Silvio Ippoliti

RIETI - Si scaldano i motori della Spes Poggio Fidoni che si accinge per il terzo anno di fila ad affrontare il campionato di C1. Tutto pronto, dunque, in vista di una stagione in cui gialloverdi voglio confermarsi come una delle realtà più importanti nel calcio a 5 regionale.



Dopo il cambio in panchina con Fabio Luciani (ex Sporting Hornets e Tevere Remo) che verrà coadiuvato da Simone Fratoni (un ritorno per lui) nel ruolo di vice e l’ufficializzazione dei nuovi innesti Lorenzo Campogiani, Armando De Silvestri, Nicolò Fasciolo, Jacopo Paulucci e Alessandro Serilli, la Spes batte un altro colpo e tramite le parole del direttore generale Luca Balloni ufficializza l’arrivo dell’universale under Alessio Pirri (classe 1999) dal Real Rieti. «Profilo di alto livello - dice il dg Luca Balloni - Ringraziamo il Real Rieti per aver avallato il trasferimento».



A pochi giorni dall’inizio della preparazione, fissata per il 22 agosto, si completa la formazione reatina che il 1 settembre giocherà la prima amichevole stagionale contro il Monte San Giovanni.

