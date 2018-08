di Silvio Ippoliti

RIETI - Si alza il sipario sulla stagione della Spes Poggio Fidoni: dopo l’ufficialità del ripescaggio la società gialloverde è al lavoro per formare la rosa che andrà a giocare il prossimo campionato di Promozione. Il nuovo corso, che si baserà molto sui giovani, partirà dalla nuova guida tecnica che sarà Marco Donati.



Ma il ds Massimo Lattanzi vuole partire dai ringraziamenti all’ex tecnico Roberto Pompili che all’interno di una stagione travagliata è riuscito a portare la squadra al playout che seppure perso ha fatto la differenza nell’ottica ripescaggi. «Un ringraziamento particolare va a Roberto Pompili – dice Lattanzi – in quanto ha condotto la squadra ad un insperato play out che, anche se perso, ci ha permesso di ottenere il ripescaggio». Poi da il benvenuto al nuovo allenatore Donati. «Faccio un grosso in bocca al lupo a Donati e al suo staff auspicando di vivere una stagione ricca di soddisfazioni».



Da punto di vista del mercato, nonostante l’attesa del ripescaggio, la società del presidente Ianni non è rimasta a guardare innanzitutto riuscendo a trattenere importanti pedine come Massimi, Cingolani, Petrongari, Donati, Basilici, Fany e Grillo. Tra le new entry tanti ritorni come quelli di Perotti, Papucci e Andrea Mancini. Tre i volti nuovi: arrivano Di Loreto dall’Alba S. Elia, mentre a difendere la porta gialloverde ci sarà Simone Natali (ex Cantalice), in attacco l'ex Cantalice Matteo Dionisi.



Per quanto riguarda lo staff tecnico il nuovo tecnico Donati sarà accompagnato nella veste di vice da Enrico Cingolani, mentre Antonio Reginaldi e Lorenzo Zilianti saranno rispettivamente preparatore atletico e dei portieri. Il ds Massimo Lattanzi chiude sul mercato: «Abbiamo ancora in piedi qualche trattativa importante, riniziamo con entusiasmo sperando di disputare un campionato tranquillo e meno sofferto degli ultimi due».

