di Mattia Esposito

RIETI - Grandi manovre in casa Spes Poggio Fidoni, pronta ad affrontare il secondo campionato in C1. Finisce l’era di Eugenio Fiori, l’allenatore che ha condotto la squadra fino alla promozione nella categoria e si apre quella di Fabio Luciani, oramai ex tecnico dello Sporting Hornets, formazione romana che ha avuto un percorso simile alla Spes negli ultimi anni. In casa gialloverde anche un ritorno, quello di Simone Fratoni, che invece sarà il vice allenatore.



Arrivano anche nuovi acquisti: dopo la conferma di Barbera, tra i pali, e la partenza di Giuseppe Nebbiai, arriva Armando De Silvestri dal Monte San Giovanni. Sempre dalla formazione biancoazzurra arriva l’ex Real Rieti Nicolò Fasciolo. Un altro innesto interessante è quello di Lorenzo Campogiani, anche lui scuola Real Rieti e in questi ultimi anni all’Ardita, che andrà a ricoprire il ruolo di centrare. Si completa anche il reparto under, importantissimi per la categoria, con gli arrivi di Danilo Renzi e Davide Francia, anche lui proveniente dal Real Rieti.



«Siamo contenti di aver allestito una rosa più lunga e completa di quella dello scorso anno – dichiara il capitano Simone Donati - cercando di valorizzare le risorse ed i profili del panorama cittadino. Sta per arrivare anche un grande colpo».



Dopo aver fatto cose importanti da matricola, ora la Spes vuole andarsi a prendere quei playoff sfumati di pochissimo nella scorsa stagione.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57



