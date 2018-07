di Mattia Esposito

RIETI - Continua a muoversi il mercato della Spes Poggio Fidoni, che sta allestendo la squadra per affrontare il secondo campionato consecutivo in C1. Confermare quanto di buono fatto lo scorso anno non sarà facile, anche se la società ripartirà da molti elementi dello scorso anno, ai quali si aggiungono alcuni colpi interessanti.



Dopo l’annuncio del rinnovo di Roberto Barbera tra i pali, arrivato già da diverse settimane, la formazione gialloverde si aggiudica altri due rinforzi. Il primo è Alessandro Serilli, classe 1992. Serilli è reduce dall’esperienza in C2 con il Monte San Giovanni, e vanta già esperienze diverse esperienze, anche in Umbria.



Un puntello importante alla rosa, al quale si aggiunge quello del pivot Jacopo Paulucci, classe 1990, lo scorso anno invece all’Ardita. Per Paulucci si tratta della prima esperienza in un campionato di C1, ma garantirà peso specifico e gol.



Due rinforzi importanti per la Spes, che nei prossimi giorni potrebbe annunciare qualche altra conferma, tra le quali, sicuramente, non ci sarà Marcelo Vendrame, tornato in Brasile dopo i tantissimi anni trascorsi in Italia.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



