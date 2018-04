di Mattia Esposito

RIETI - Ultima giornata quasi incredibile nel girone A del campionato di C1. La Spes Poggio Fidoni chiude la sua stagione con una sconfitta per 5-1 sul campo dell’Aranova, mandando in archivio la sua prima stagione in C1 con 42 punti totali e un ottavo posto a 4 punti dalla zona playoff. Una sconfitta che non cancella la bontà di una stagione super, impreziosita da un playoff sfumato solamente alla penultima giornata, per una squadra che, da matricola, ha impresso il suo marchio al campionato. Il gol di Mattia Graziani non basta, in una gara in cui la Spes schiera in campo tanti giovani.



Come confermano anche le parole di Eugenio Fiori: «Le motivazioni erano molto differenti, noi non potevamo chiedere più nulla al campionato, loro avevano bisogno dei tre punti per sperare di salvarsi senza playout, e la partita si è potuta leggere così. A parte il passivo pesante però rimane l’esordio di Nobili classe 2000 che ha difeso la porta con merito nel secondo tempo e i diversi minuti giocati dagli under assieme con giocate di qualità. Aver chiuso con una sconfitta non cancella il grande risultato raggiunto al primo anno nella massima categoria regionale».



I VERDETTI

Come detto l’ultima giornata di questa C1 è davvero incredibile, soprattutto nello scontro diretto tra Savio e Sporting Juvenia, valevole per la promozione diretta in serie B. Lo Juvenia centra l’impresa, andando a vincere 6-5 dopo una partita di grande intensità, andandosi a prendere la promozione con un punto di vantaggio proprio sul Savio. Proprio il Savio dunque dovrà accontentarsi dei playoff, ai quali sono qualificati anche Carbognano e Vigor Cisterna, che chiude al terzo posto. In basso invece la retrocessione diretta dello Sporting Hornets era già certezza. Ai playout vanno Albano, Aranova, Futsal Isola e CCCP, che si contenderanno la permanenza nella categoria.



RISULTATI, GIRONE A, ULTIMA GIORNATA

Aranova – Spes Poggio Fidoni 5-1

Graziani



LE ALTRE GARE

Albano- Carbognano 9-7

CCCP - Futsal Isola 2-5

Sporting Hornets - Real Castel Fontana 2-2

Nordovest - Topnetwork Valmontone 8-1

Real Ciampino - Vigor Cisterna 9-1

Savio - Sporting Juvenia 5-6



CLASSIFICA

Sporting Juvenia 57

Savio 56 (playoff)

Carbognano 52 (playoff)

Vigor Cisterna 46 (playoff)

Nordovest, Topnetwork Valmontone e Real Castel Fontana 43

Spes Poggio Fidoni 42

Real Ciampino 32

Albano 32 (playout)

Aranova 27 (playout)

Futsal Isola 19 (playout)

CCCP 16 (playout)

Sporting Hornets 13 (retrocessa in C2)

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA