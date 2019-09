© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani tornano in campo le due formazioni di C2 per il ritorno del primo turno di Coppa Lazio.Il Msg Rieti esordirà nel nuovo impianto della palestra del Polo didattico (ore 15, arbitro Zielinski di Viterbo). Servirà l’impresa per ribaltare il 7-1 dell’andata contro la Pisana. Sarà importante fare una buona prestazione per preparare al meglio la prima di campionato. «Dopo una attesa lunga una intera estate, finalmente sabato potremmo giocare sul nostro nuovo impianto sportivo del "Polo Didattico" tirato non a caso a lucido per questa prima partita ufficiale - dice il tecnico dell’MSG Rieti Danilo Valloni - Sebbene sia un ritorno di Coppa Lazio, e per lo più già compromesso a Roma dal pesante risultato dell'andata, sarà comunque un importante banco di prova per poterci preparare al meglio per la prima di campionato tra sette giorni di nuovo in casa contro l'avversaria di sempre, la Lositana calcio a 5. L'assenza prolungata di Serilli, e la perdita del capitano Albuccetti, non dovranno e non potranno essere un alibi, ci siamo per questo tutti rimboccati le maniche e stiamo lavorando sodo per cercare di affrontare questa nuova stagione sportiva al meglio delle nostre possibilità agonistiche».Molto equilibrata la sfida che attende il Cures che sarà impegnato sul campo dell’Atletico Lodigiani (ore 15, Mignacca di Frosinone). L’1-0 dell’andata non può fare stare tranquilli i Sabini a cui servirà una prestazione importante per passare il turno. «Andremo a far visita ad una società con storia e tradizione in un impianto sportivamente storico e una squadra che ha iniziato un percorso di crescita scegliendo come guida tecnica Massimiliano Catania con il quale ho condiviso tanti momenti significativi in campo sia da avversario che come compagno di squadra - dichiara l’allenatore del Cures Fabio Luciani - Sarà una gara intensa a livello emotivo in cui l'equilibrio potrà essere spezzato anche da un episodio per questo dovremo essere capaci di stare mentalmente in partita in ogni situazione cercando di interpretare i momenti e le situazioni e disputare una gara importante a livello di contenuti come all'andata e se possibile anche meglio».