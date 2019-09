Ultimo aggiornamento: 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amichevole tra formazioni reatine quella che è andata in scena sabato al PalaSpes tra la Spes Poggio Fidoni e il Cures. A sorpresa sono gli ospiti ad imporsi per 8-3 grazie alla triplette di Sgreccia e Cera e alle reti di Console e Alessio Leandri. Di Nitti, Renzi e Urbani le reti Spes.Buona partenza per i ragazzi di Fabio Luciani che tornava al PalaSpes da ex. Per i bianconeri era la prima amichevole al termine della prima settimana di lavoro. Brusca frenata, invece, per i gialloverdi che erano reduci da un ottimo triangolare in trasferta a Roma e dalla vittoria nella prima amichevole stagionale contro il città di Orte.«Sicuramente un grande passo indietro rispetto alle amichevoli precendenti - commenta il tecnico della Spes Simone Fratoni - il problema é stato di mentalitá. La partita è stata affrontata in maniera sufficiente sin dall’inizio. È iniziata male e finita peggio. Mi prendo le responsabilità perché non ho saputo trasmettere quella mentalità che vorrei avessero in tutto il campionato. Non esiste partita semplice, quindi adesso andremo a lavorare anche dal punto di vista mentale in quella direzione».È soddisfatto il presidente del Cures Mattia Ponzani: «Nonostante avessimo iniziato da 4 giorni la preparazione i ragazzi hanno dimostrato di aver già recepito le prime indicazioni del mister giocando con una buona intensità. Una vittoria stimolante ottenuta su un campo molto difficile».