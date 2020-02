ALTRE GARE, IX RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Turno fondamentale di C1 per la Spes Poggio Fidoni che sarà impegnata sul campo della capolista Virtus Palombara nel big match della nona giornata di ritorno (ore 15, arbitri Di Girolamo di Frosinone e Tria di Roma 1). A 5 giornate dal termine ogni punto diventa decisivo per la corsa ai playoff. I ragazzi di Fratoni sono amareggiati per il pareggio interno dell’ultimo turno e vogliono subito riscattarsi anche se di fronte avranno la corazzata Palombara che guida la classifica e che non vuole perdere punti. Ieri sera i gialloverdi hanno disputato e vinto per 8-4 un’amichevole al PalaSpes contro Free Time L’Aquila, formazione allenata dall’ex tecnico del Real Rieti Mario Patriarca e che milita nel campionato di Serie B.«Partita difficilissima contro la prima della classe - dice il tecnico Simone Fratoni - ma andremo a Roma con l’intento di giocarcela a viso aperto per provare a portare via punti pesanti per continuare a coltivare il sogno playoff».Aranova - CortinaAtletico 2000 - TorrinoAtletico Grande Impero - Eur MassimoCasal Torraccia - FiumicinoReal Fabrica di Roma - Vigor PercontiVallerano - FeniceVirtus Palombara 48Eur Massimo 47Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica 38Vigor Perconti 36Aranova, Real Fiumicino 34Atletico Grande Impero, Atletico 2000 33Torrino Village 31Casal Torraccia 29Virtus Fenice 16Vallerano 4Cortina 3