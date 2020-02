ALTRI RISULTATI, VIII RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mezza battuta di arresto per la Spes poggio Fidoni che pareggia in casa per 4-4 contro il Casal Torraccia. Passo falso dunque per la formazione di Simone Fratoni che era reduce dall’importante vittoria sul campo del Grande Impero. Nonostante il pareggio e reatini rimangono terzi in classifica ma vengono agganciati dal Real Fabrica. I gialloverdi hanno pagato un cattivo approccio alla gara e sono stati costretti sul finale di partita a recuperare due reti grazie al portiere di movimento. In rete Donati, Graziani, Nitti e Renzi. «Partita molle da parte nostra, scarichi - dice il tecnico Simone Fratoni - Non abbiamo giocato con la giusta voglia e determinazione per raggiungere l’obiettivo. Non abbiamo giocato da squadra ma singolarmente e quindi questo è stato il risultato».Real Fiumicino- Grande Impero 4-0Torrino - Real Fabrica 4-5Aranova - Vallerano 4-2Vigor Perconti - Virtus Fenice 4-3Cortina - Virtus Palombara 1-7Eur Massimo - Atletico 2000 7-3Virtus Palombara 48Eur Massimo 47Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica 38Vigor Perconti 36Aranova, Real Fiumicino 34Atletico Grande Impero, Atletico 2000 33Torrino Village 31Casal Torraccia 29Virtus Fenice 16Vallerano 4Cortina 3