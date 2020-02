ALTRI RISULTATI, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Weekend amaro per la Spes Poggio Fidoni che esce sconfitta dal big match della quinta di ritorno in casa del Real Fabrica di Roma: ad imporsi sono i padroni di casa per 7-6 al termine di una partita molto combattuta.In rete per i gialloverdi Paulucci con una tripletta, Graziani, Chinzari, Chiavolini e Urbani. A fare la differenza alla fine sono stati i dettagli ma è comunque buona la prestazione dei ragazzi di Fratoni in grado per molti tratti della partita di imporre il proprio gioco.«Posso rimproverare poco ai miei ragazzi - dice il tecnico Simone Fratoni - hanno disputato una buonissima partita su un campo difficile contro una formazione forte. Abbiamo creato molte palle gol esprimendo un buon gioco. Dobbiamo convincerci di poter fare risultati importanti anche fuori casa».I reatini restano a quota 31 e in zona playoff, ma 4 squadre li seguono a un punto. E sabato al PalaSpes arriva un Atletico 2000 in grande spolvero.Atletico Grande Impero – Aranova 4-2Atletico 2000 – Cortina 11-0Vigor Perconti – Eur Massimo 3-6Vallerano – Torrino Village 1-4Casal Torraccia – Virtus Palombara 1-3Virtus Fenice – Real Fiumicino 3-9Eur Massimo 40Virtus Palombara 39Real Fabrica 34Spes Poggio Fidoni 31Grande Impero, Aranova, Torrino Village, Atletico 2000 30Vigor Perconti 29Real Fiumicino 28Casal Torraccia 24Virtus Fenice 13Vallerano 4Cortina 3