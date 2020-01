ALTRE GARE, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Giornata di big match la quinta di ritorno per la Spes Poggio Fidoni che domani sarà impegnata in trasferta contro il Real Fabrica di Roma (ore 15,30, arbitri Stirpe di Frosinone e Stellato di Tivoli). Le due formazioni sono appaiate al terzo posto a quota 31 punti, vincere significherebbe consolidarsi in zona playoff tentando di avvicinarsi al secondo posto del Palombara lontano 5 lunghezze.Settimana complicata per mister Fratoni che ha dovuto fare a meno di qualche giocatore per preparare al meglio questo impegno, domani però saranno tutti a disposizione eccezion fatta per Danilo Renzi. All'andata i gialloverdi si imposero al PalaSpes per 9-3 ma in casa del Fabrica sarà un altro match. Servirà praticamente la partita perfetta per portare punti a casa contro un avversario così solido tra le mura amiche.«Partita bella da giocare perchè è uno scontro diretto – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - una gara che vale tanto per il campionato, per la lotta ai playoff. Match contro una squadra molto forte e organizzata, con una rosa altamente competitiva. Noi andremo li con la voglia e la forza di portare via punti da un campo difficile. Peccato che in settimana non siamo riusciti a lavorare al meglio per vari problemi lavorativi però sono convinto che sabato i ragazzi che scenderanno in campo onoreranno agli meglio la maglia della Spes».Atletico Grande Impero – AranovaAtletico 2000 – CortinaVigor Perconti – Eur MassimoVallerano – Torrino VillageCasal Torraccia – Virtus PalombaraVirtus Fenice – Real FiumicinoEur Massimo 37Virtus Palombara 36Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica 31Aranova 30Vigor Perconti 29Atletico Grande Impero, Torrino Village, Atletico 2000 27Real Fiumicino 25Casal Torraccia 24Virtus Fenice 13Vallerano 4Cortina 3