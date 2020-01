ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Senza problemi la Spes poggio Fidoni che nella quarta giornata di ritorno si impone sulla Fenice per 8-2. Tornano alla vittoria i ragazzi di Fratoni: questi tre punti valgono il terzo posto in classifica. Firmano il successo Graziani e Paolucci con una doppietta, di Urbani, Leoncini, Donati e Renzi le altre reti gialloverdi. Nel prossimo turno Donati e compagni saranno impegnati nel big match in casa del Real Fabrica.«Ottima prestazione da parte di tutti - dice il tecnico Simone Fratoni - entrati subito concentrati e determinati per l’unico obiettivo che era la vittoria. Sono soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora testa alla partita di sabato prossimo, è uno scontro diretto, ci giochiamo parecchio per quanto riguarda la zona playoff. Chiedo ai miei giocatori massima concentrazione in settimana per preparare al meglio la trasferta da cui vogliamo portare via punti».Virtus Palombara- Grande Impero 4-5Aranova - Atletico 2000 2-4Cortina - Real Fabrica 3-4Casal Torraccia - Vallerano rinviataReal Fiumicino - Vigor Perconti 5-3Eur Massimo - Torrino 2-3Eur Massimo 37Virtus Palombara 36Spes Poggio Fidoni e Real Fabrica 31Aranova 30Vigor Perconti 29Grande Impero, Torrino e Atletico 2000 27Real Fiumicino 25Casal Torraccia 24Virtus Fenice 13Vallerano 4Cortina 3