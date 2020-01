ALTRE GARE, IV DI RITORNO

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È pronta a scendere in campo la Spes Poggio Fidoni nella quarta giornata di ritorno del campionato di C1, che si disputerà oggi, 25 gennaio. I ragazzi di Simone Fratoni tornano al PalaSpes per affrontare la Virtus Fenice (ore 18, arbitri Cesari e Santese di Roma 1). Sfida alla portata per i gialloverdi che non vogliono perdere l’occasione per riagganciare la zona playoff. Mister Fratoni non potrà contare su Chiavolini, squalificato, e Barbante. La Fenice è impegnata nella zona playout per questo motivo è un avversario da non sottovalutare. I reatini dovranno imporre sin da subito il proprio gioco per mettere la gara sui giusti binari.«Partita da prendere con le molle - dice il tecnico Simone Fratoni - vogliamo un solo risultato, la vittoria. Dobbiamo subito tornare a fare i tre punti per rientrare nelle prime quattro o comunque rimanere attaccati al gruppo di testa. Sarà importante affrontare il match con la massima concentrazione per non incorrere in brutte sorprese, la Fenice è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque».Virtus Palombara- Grande ImperoAranova - Atletico 2000Cortina - Real FabricaCasal Torraccia - ValleranoReal Fiumicino - Vigor PercontiEur Massimo - TorrinoEur Massimo 37Virtus Palombara 36Aranova 30Vigor Perconti 29Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica 28Grande Impero, Torrino, Atletico 2000, Casal Torraccia 24Real Fiumicino 22Virtus Fenice 13Vallerano 4Cortina 3