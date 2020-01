ALTRI RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Esce con una sconfitta la Spes Poggio Fidoni dallo scontro diretto contro la Vigor Perconti. Ad imporsi è la formazione di casa per 7-5, che supera i reatini in classifica scalzandoli dalla zona playoff. In rete per i gialloverdiUrbani e Paulucci con una doppietta e capitan Donati. La formazione allenata da Simone Fratoni paga l’avvio soft che gli è costato lo svantaggio. Da lì in poi match equilibrato con Donati e compagni che riescono a portarsi anche sul 4-5 prima del 7-5 finale.«Sono soddisfatto - dice il tecnico Simone Fratoni - A parte l’approccio iniziale negativo non posso rimproverare nulla ai ragazzi che sono stati autori di una prestazione di livello. Dopo lo svantaggio iniziale siamo stati bravi a recuperare e addirittura a portarsi in vantaggio. Purtroppo su finale abbiamo pagato i tiri liberi e una decisione dubbia del direttore di gara. Ora testa al prossimo match, vogliamo tornare subito a fare punti».Grande Impero - Casal Torraccia 4-0Vallerano - Eur Massimo 1-7Torrino - Real Fiumicino 0-5Atletico 2000 - Virtus Palombara 4-7Real Fabrica - Aranova 7-4Virtus Fenice - Cortina 2-0Eur Massimo 37Virtus Palombara 36Aranova 30Vigor Perconti 29Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica 28Grande Impero, Torrino, Atletico 2000, Casal Torraccia 24Real Fiumicino 22Virtus Fenice 13Vallerano 4Cortina 3