ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Spes per il riscatto, nel suo fortino. Oggi alle 18 (arbitri Peppe di Formia e Pompilio di Latina) la formazione gialloverde torna davanti ai suoi tifosi per quella che è la prima gara dopo la sosta natalizia. Prima della pausa era arrivato un ko contro la capolista Eur Massimo, un ko che però non ha allontanato la possibiltà di entrare nella post season. Oggi al PalaSpes arriva il Torrino Village per una gara insidiosa, visto che la formazione romana ha solamente un punto in meno in classifica e potrebbe centrare il sorpasso.La classifica, in zona playoff, è davvero cortissima, e per i gialloverdi è importante tenere il passo in casa, come sottolineato anche dal tecnico Simone Fratoni: «Ricominciamo, finalmente è terminata la sosta natalizia. Purtroppo non siamo riusciti a lavorare come volevamo, solo nell'ultima settimana abbiamo lavorato bene con un'amichevole importante e allenamenti intensi. Sono sicuro però che nel nostro fortino ci faremo trovare sicuramente pronti per ricominciare il nostro percorso verso i playoff».Casal Torraccia- Atletico2000Real Fiumicino- Eur MassimoVirtus Palombara - Real FabricaAtletico Grande Impero - ValleranoCortina Sc - Vigor PercontiAranova - Virtus FeniceEur Massimo 31Virtus Palombara 30Aranova 27Spes Poggio Fidoni e Real Fabrica 25Torrino Village e Atletico 2000 24Vigor Perconti 23Casal Torraccia 21Real Fiumicino 19Atletio Grande Impero 18Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina Sc 3