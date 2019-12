ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Secondo ko consecutivo per la Spes Poggio Fidoni che cade sul campo della capolista Eur Massimo: 7-3 è il risultato finale con cui i romani si impongono sulla formazione gialloverde (in rete Urbani, Renzi e Chinzari). Gara a senso unico quella del PalaToLive in cui i padroni di casa hanno messo in campo la loro qualità sia a livello di squadra che individuale.«È la prima volta in stagione in cui devo ammettere che la sconfitta è meritata - dice il tecnico Simone Fratoni - contro una ottima squadra bene allenata e con ottime individualità. Purtroppo veniamo da un periodo difficile in cui facciamo fatica ad allenarci per vari problemi e questo in campo si vede. L’allenamento è sempre lo specchio della partita. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare le batterie sia a livello fisico che mentale. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti di buon Natale».La Spes tornerà in campo l'11 gennaio 2020 per la seconda di ritorno contro il Torrino (PalaSpes, ore 18, andata 4-4), sfida che sa già di spareggio per la zona playoff.Atletico 2000 - Grande Impero 2-1Torrino - Cortina 5-0Vallerano- Real Fiumicino 3-5Virtus Fenice - Virtus Palombara 0-3Real Fabrica - Casal Torraccia 9-5Vigor Perconti - Aranova 4-3Eur Massimo 31Virtus Palombara 30Aranova 27Real Fabrica, Spes Poggio Fidoni 25Torrino, Atletico 2000 24Vigor Perconti 23Casal Torraccia 21Real Fiumicino 19Atletico Grande Impero 18Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina 3