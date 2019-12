ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Pesante sconfitta per la Spes Poggio Fidoni che cade per 4-0 sul campo del Real Fiumicino. Partita in controtendenza rispetto agli ultimi match perché ha visto i gialloverdi approcciare bene la gara diminuendo il ritmo nella seconda parte del secondo tempo che è costato il doppio svantaggio. Nella ripresa Donati e compagni ci provano senza riuscire a trovare la rete.«Sono dispiaciuto perché la partita poteva prendere una piega diversa - dice il tecnico Simone Fratoni - soprattutto vista la prima metà del primo tempo in cui abbiamo creato almeno quattro palle nitide che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Nella seconda parte del primo tempo invece ci siamo abbassati un po’ troppo prendendo gol su due nostre disattenzioni. Nella ripresa siamo entrati molto bene aggredendo gli avversari ma non siamo riusciti ad accorciare le distanze, abbiamo provato la carta del portiere di movimento ma questa volta non ha portato i frutti sperati. Sul finale abbiamo subito tre e quattro a zero. Adesso ultima settimana prima della sosta, giochiamo sul campo della capolista e lo andremo a fare a viso aperto».Eur Massimo - Cortina 3-2Torrino - Aranova 6-5Vallerano - Atletico 2000 2-5Real Fabrica - Atletico Grande Impero 3-2Fenice - Casal Torraccia 2-3Vigor Perconti - Virtus Palombara (rinviata)Eur Massimo 28Aranova 27Virtus Palombara 26Spes Poggio Fidoni 25Real Fabrica di Roma 22Torrino, Atletico 2000, Casal Torraccia 21Vigor Perconti 19Grande Impero 18Real Fiumicino 16Fenice 10Vallerano 4Cortina 3