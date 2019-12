ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani ultima del girone di andata per la Spes Poggio Fidoni che si appresta ad affrontare in trasferta il Real Fiumicino (ore 15, arbitri Scacco di Roma 2 e De Simoni di Latina). Sarà una sfida importante perché tornare con i tre punti contro i tirrenici significherebbe avvicinare la vetta ora distante due lunghezze. Nonostante la posizione di classifica dei padroni di casa, che sono invischiati nella lotta per la salvezza, mister Fratoni non vuole sottovalutare il match.«Sarà una gara difficilissima - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - la classifica dei nostri avversari non ci deve ingannare. Sono una formazione che in casa a collezionato molte vittorie mettendo in difficoltà avversari importanti. Vogliamo portare a casa i tre punti e per questo servirà la migliore Spes».Eur Massimo - CortinaTorrino - AranovaVallerano - Atletico 2000Real Fabrica - Atletico Grande ImperoFenice - TorracciaVigor Perconti - Virtus PalombaraAranova 27Virtus Palombara 26Eur Massimo e Spes Poggio Fidoni 25Real Fabrica di Roma, Vigor Perconti 19Torrino, Atletico Grande Impero, Atletico 2000, Casal Torraccia18Real Fiumicino 13Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina 3