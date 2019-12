ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mantiene i favori del pronostico la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes liquida la pratica Cortina per 7-3: è quarta a tre punti dalla vetta. Un risultato rotondo che nasconde un approccio alla gara soft dei ragazzi di Fratoni che nel corso dal match riescono a prendere il largo portando a casa tre punti che gli garantiscono il quarto posto in classifica. Firmano il successo Graziani con una tripletta, Nitti con una doppietta, di Renzi e Chiavolini le altre reti.«Salvo solo il risultato - dice il tecnico Simone Fratoni - perché la prestazione a livello di gioco e soprattutto a livello mentale non è stata all’altezza. Dobbiamo continuare a lavorare da questo punto di vista. Se entriamo in campo con l’atteggiamento sbagliato rischiamo di fare brutte figure come stava per succedere sabato, poi siamo stati bravi a rimettere il match sulla giusta via. Sabato prossimo ci sarà un altro test simile con la speranza, grazie al lavoro psicologico che faremo in settimana, di affrontarlo al meglio».Eur Massimo - Virtus Palombara 1-4Real Fiumicino- Aranova 3-3Torrino - Casal Torraccia 3-0Vigor Perconti - Atletico Grande Impero 6-4Real Fabrica - Vallerano 4-1Fenice - Atletico 2000 5-6Eur Massimo 25Aranova 24Virtus Palombara 23Spes Poggio Fidoni 22Real Fabrica, Vigor Perconti 19Torrino 18Atletico 2000, Grande Impero, Casal Torraccia 15Real Fiumicino, Fenice 10Vallerano 4Cortina Sporting Club 3