ALTRE GARE, X GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Arriva un altra sfida importante per la Spes Poggio Fidoni nella decima giornata di C1. Domani alle 15 i reatini saranno impegnati sul campo della seconda forza del campionato Aranova (arbitri Stirpe di Frosinone e Bucci di Roma 1).Il morale è alto dopo la bella vittoria casalinga contro la Virtus Palombara, anche se su questa partita pende il giudizio del giudice sportivo per il preannuncio di reclamo presentato dagli ospiti. Vincere significherebbe agganciare proprio l'Aranova al secondo posto. Per questa sfida non dovrebbe aver problemi di formazione mister Fratoni, che non potrà sedere in panchina causa squalifica di una settimana.«Test importante e delicato in casa della seconda in classifica – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni – L'Aranova sta facendo un ottimo campionato, dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e domani è un buon test per verificare il nostro livello. Loro sono una squadra che prende pochissimi gol quindi sarà una partita molto tattica. Massimo concentrazione, vogliamo continuare il percorso che stiamo facendo».Atletico 2000 – Vigor PercontiAtletico Grande Impero – TorrinoCasal Torraccia – Eur MassimoVallerano – CortinaVirtus Palombara – Real FiumicinoReal Fabrica di Roma – Virtus FeniceEur Massimo 22Aranova 20Spes Poggio Fidoni 19Virtus Palombara 17Vigor Perconti 16Casal Torraccia 15Torrino, Atletico Grande Impero 14Real Fabrica 13Virtus Fenice 10Atletico 2000, Real Fiumicino 9Vallerano 4Cortina 0