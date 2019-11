UNDER 21 KO

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Grandi emozioni nel big match della nona giornata di C1 tra Spes Poggio Fidoni e Virtus Palombara. Alla fine a spuntarla sono i ragazzi di Fratoni che in un PalaSpes stracolmo s’impongono per 5-4 dopo essere andati sotto 3-0 nella prima frazione. Un successo firmato dalla doppietta di Graziani, sempre piu capocannoniere del torneo, Chinzari, Nitti e Renzi, quest’ultimo autore della rete del definitivo 5-4. Con questi tre punti i reatini superano in classifica proprio il Palombara agganciando il terzo posto in classifica. Nel prossimo turno arriva un’altra grande sfida sul campo della seconda forza della classe Aranova che precede in classifica i gialloverdi di una lunghezza.«Gran bella prestazione da parte dei ragazzi - dice il tecnico Simone Fratoni - pur giocando un bel primo tempo conducendo sempre noi il gioco siamo andati sotto di tre gol per tre nostre disattenzioni. Secondo tempo direi straordinario da parte dei ragazzi annichilendo completamente gli avversari. Vorrei fare un ringraziamento speciale ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto nei momenti difficili della partita e spinto fino alla vittoria finale: meravigliosi».Ko interno per la formazione under 21 che cade per 5-1 contro il Tc Parioli (rete di Simonetti). «Risultato giusto perché non abbiamo messo in campo una prestazione degna e di questo mi assumo la piena responsabilità - evidenzia mister Mariantoni - Continueremo a lavorare con ancora più impegno, consapevoli che dobbiamo migliorare».Cortina- Aranova 0-2Torrino - Atletico 2000 9-2Vigor Perconti - Real Fabrica di Roma 3-4Fiumicino - Casal Torraccia 2-5Virtus Fenice - Vallerano 5-2Eur Massimo - Atletico Grande impero 2-2Eur Massimo 22Aranova 20Spes Poggio Fidoni 19Virtus Palombara 17Vigor Perconti 16Casal Torraccia 15Torrino, Atletico Grande Impero 14Real Fabrica 13Virtus Fenice 10Atletico 2000, Real Fiumicino 9Vallerano 4Cortina 0