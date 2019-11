ALTRE GARE, IX GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande attesa in casa Spes Poggio Fidoni per la sfida di oggi pomeriggio contro la Virtus Palombara (ore 18, arbitri manchi di Roma 2 e Doncu di Ostia lido). I ragazzi di Fratoni voglio sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria dopo le due battute d’arresto tra coppa e campionato. Vincere sarebbe fondamentale perché i tre punti permetterebbero il sorpasso proprio nei confronti del Palombara terzo in classifica. Il tecnico dei reatini potrá contare su tutta la rosa.«Partita difficile - dice il tecnico Simone Fratoni - ma non poteva esserci partita più giusta per ripartire dopo una sconfitta. Giochiamo contro una formazione esperta composta da giocatori di categoria superiore. Per noi è un motivo in più per fare bene in casa per riprendere la striscia positiva interrotta sabato scorso. Aspetto i tifosi numerosi al PalaSpes».Cortina- AranovaTorrino - Atletico 2000Vigor Perconti - Real Fabrica di RomaFiumicino - Casal TorracciaVirtus Fenice - ValleranoEur Massimo - Atletico Grande imperoEur Massimo 21Aranova, Virtus Palombara 17Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti 16Atletico Grande Impero 13Casal Torraccia 12Torrino 11Real Fabrica di Roma 10Atletico 2000, Real Fiumicino 9Virtus Fenice 7Vallerano 4Cortina Sporting 0