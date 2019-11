UNDER 21

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA, SERIE C1 , GIRONE A

CLASSIFICA

RIETI - Secondo stop di fila tra coppa e campionato per la Spes Poggio Fidoni cade sul campo del Casal Torraccia. Nell’ottava giornata di C1 ad imporsi sono i romani per 3-2. Dopo essere andati sotto 3-0 i ragazzi di Fratoni nonostante la grande mole di gioco prodotta e le occasioni create non riescono a riprendere la gara complice la grande giornata del portiere dei padroni di casa. In rete per i gialloverdi Chinzari e Graziani. Nel prossimo turno il big match del PalaSpes contro il Palombara.«Purtroppo siamo andati sotto 3-0 per tre nostre disattenzioni - racconta il tecnico Simone Fratoni - Nonostante questo partita a lunghi tratti dominata. Purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare anche per merito del portiere avversario. Sul finale, col portiere di movimento, abbiamo accorciato le distanze non riuscendo a finalizzare le molte occasioni create. Comunque rimaniamo sempre nella zona alta della classica, adesso torniamo ad allenarci in vista dell’importante gara col Palombara».Sconfitta anche per la formazione under 21. I ragazzi di Mariantoni cadono per 5-2 sul campo della Lositana, a segno per i gialloverdi Mazzetti e Pitotti. «Nel complesso ai miei ragazzi posso rimproverare solo l’atteggiamento troppo morbido dei primi 10 minuti di gara, quando la Lositana ci ha puntualmente punito - dice mister Mariantoni - questo fa rabbia perché non abbiamo approcciato l’impegno con la giusta mentalità. Da lì in poi però i ragazzi sono cresciuti giocando un calcio a 5 di grande qualità e creando tantissime occasioni da gol, tra le quali anche un rigore sbagliato. Paghiamo spesso la poca lucidità in alcune scelte individuali. La nostra crescita però è costante e siamo convinti che continuando ad esprimerci su questi livelli presto saremo in grado di raccogliere anche i risultati che meritiamo. Sono ancora più convinto di avere un gruppo di ragazzi molto validi e so che lavoreranno senza tregua per tornare protagonisti».Atletico 2000 - Eur Massimo 2-4Atletico Grande Impero - Real Fiumicino 4-2Vallerano- Aranova 1-7Virtus Palombara-Cortina 3-2Real Fabrica di Roma-Torrino 5-4Virtus Fenice - Vigor Perconti 3-4Eur Massimo 21Aranova, Virtus Palombara 17Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti 16Atletico Grande Impero 13Casal Torraccia 12Torrino 11Real Fabrica di Roma 10Atletico 2000, Real Fiumicino 9Virtus Fenice 7Vallerano 4Cortina Sporting 0