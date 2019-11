ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Non vede l’ora di tornare in campo la Spes Poggio Fidoni reduce dalla pesante sconfitta casalinga (10-3) nell’andata del secondo turno di Coppa Italia contro il Real Fabrica di Roma. Domani i ragazzi di Fratoni si rituffano subito nel campionato con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria per continuare la striscia positiva puntando ad accorciare verso la capolista Eur Massimo. I gialloverdi saranno impegnati sul campo del Casal Torraccia una formazione ostica che sul proprio terreno di gioco è in grado di impensierire qualsiasi avversario (ore 15, arbitri De Gasperi di Ostia Lido e Crescenzio di Aprilia).«Veniamo da un brutto ko - dice il tecnico Simone Fratoni - dobbiamo riprendere subito da dove avevamo lasciato. Non sarà una partita facile, tutt’altro. Dovremo affrontarla col massimo della concentrazione, solo così potremo portare a casa i tre punti».Atletico 2000 - Eur MassimoAtletico Grande Impero - Real FiumicinoVallerano- AranovaVirtus Palombara- CortinaReal Fabrica di Roma- TorrinoVirtus Fenice - Vigor PercontiEur Massimo 18Spes Poggio Fidoni 16Aranova, Virtus Palombara 14Vigor Perconti 13Torrino 11Atletico Grande Impero 10Atletico 2000, Real Fiumicino, Casal Torraccia 9Virtus Fenice, Real Fabrica di Roma 7Vallerano 4Cortina 0