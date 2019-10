MISTER FRATONI SODDISFATTO

RIETI - Vola la Spes Poggio Fidoni che infila la quarta vittoria di fila (quinto risultato utile) agganciando il terzo posto in classifica in solitaria. I gialloverdi dominano anche sul campo dell’Atletico 2000 con un rotondo 5-1 grazie alla doppietta di Graziani e alle reti di Donati, Chiavolini e Barbante. Le quattro vittorie di fila sono significative in vista del futuro. A conferma di questo la prolificità di Graziani e compagni che sono in testa alla classifica delle reti segnate: sono ben 39 le marcature in sole 6 giornate. Riguardo le ambizioni del team reatino le prossime 3 gare diranno molto: nel prossimo match arriva al PalaSpes il Grande Impero, poi sarà la volta della trasferta di Casal Torraccia, prima dell’altro big match casalingo contro la Virtus Palombara.«Sono molto contento per i ragazzi perché non era una gara facile anche se poteva sembrarlo - dice il tecnico Simone Fratoni - Era una gara ostica, fuori casa e i ragazzi hanno risposto bene, non subendo e facendo un calcio a 5 molto propositivo. Comincio a vedere che si divertono dentro il campo mentre giocano e questo mi dà molta soddisfazione. Adesso inizia un miniciclo di tre partite che ci dirà che ruolo possiamo recitare in questo campionato».Arriva la prima sconfitta per la formazione under 21. Il quintetto del tecnico Mauro Mariantoni cade per 2-1 sul campo del Futsal Settecamini (rete di Francia). «Una sconfitta che lascia tanto rammarico perché non abbiamo approcciato la gara con la giusta mentalità - racconta mister Mariantoni - nonostante una prestazione opaca potevamo comunque centrare un risultato positivo viste le tante occasioni create. Siamo certamente delusi ma non facciamo drammi. Dobbiamo imparare in fretta la lezione per continuare a crescere, e mi aspetto sin da subito una grande reazione da parte dei ragazzi».Atletico Grande Impero – Cortina Sporting 5-1Casal Torraccia – Aranova 3-4Vallerano Futsal – Virtus Palombara 3-8Vigor Perconti – Torrino 2-1Real Fabrica di Roma – Real Fiumicino 7-8Virtus Fenice -Eur Massimo 3-9Eur Massimo 15Virtus Palombara 14Spes Poggio Fidoni 13Torrino, Aranova 11Atletico Grande Impero, Vigor Perconti 10Real Fiumicino 9Real Fabrica di Roma 7Atletico 2000 6Vallerano, Virtus Fenice 4Casal Torraccia 3Cortina Sporting 0