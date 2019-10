ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il vittorioso martedì di Coppa Italia torna in campo la Spes Poggio Fidoni. Lo farà in trasferta in casa dell'Atletico 2000 (ore 15, arbitri Modica di Roma 2 e Ferrante di Aprilia). I gialloverdi voglio sfruttare l'ondata d'entusiasmo data dal momento positivo ma non voglio sottovalutare un avversario che sul campo potrebbe rivelarsi ostico. Per questa sfida non dovrebbe avere problemi di formazione mister Fratoni.«Veniamo da un buon momento – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni – dobbiamo però continuare su questa lunghezza d'onda mettendo il massimo della concentrazione, limitando al massimo gli errori. Domani servirà la migliore Spes, contro l'Atletico 2000 sarà una partita complicata».Atletico Grande Impero – Cortina SportingCasal Torraccia – AranovaVallerano Futsal – Virtus PalombaraVigor Perconti – TorrinoReal Fabrica di Roma – Real FiumicinoVirtus Fenice -Eur MassimoEur Massimo 12Virtus Palombara, Torrino 11Spes Poggio Fidoni 10Aranova 8Atletico Grande Impero, Vigor Perconti, Real Fabrica di Roma 7Atletico 2000, Real Fiumicino 6Vallerano, Virtus Fenice 4Casal Torraccia 3Cortina Sporting 0