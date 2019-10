RIETI - Non si ferma la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes ferma anche il Real Fabrica di Roma imponendosi per 9-3 portandosi al quarto posto in classifica. Un risultato rotondo portato a casa grazie alle doppiette Graziani e Urbani e alle reti di Chinzari, Renzi, Chiavolini, Barbera e ad un autogol degli ospiti.



A differenza di quanto può raccontare il risultato finale la partita è stata molto complicata contro un avversario forte che farà un campionato di vertice. I ragazzi di Fratoni, che hanno collezionato la terza vittoria di fila in campionato, stanno dimostrando di iniziare a incamerare i dettami del nuovo tecnico. Domani, martedì 22 ottobre, i gialloverdi tornano in campo al PalaSpes (ore 21) per il ritorno del primo turno di Coppa Italia contro l’Atletico Ciampino: si riparte dal 4-2 dell’andata in favore di Donati e compagni.

«Buona prestazione da parte dei ragazzi - dice mister Simone Fratoni - ma la cosa che mi rende più soddisfatto è quella che proviamo a mettere in pratica quello che facciamo in allenamento sia a livello tecnico che tattico. Per molti tratti della partita ci stiamo riuscendo. Dobbiamo continuare a lavorare su tante altre situazioni in modo da allungare la striscia positiva. Adesso testa al ritorno di Coppa perché sia io che la società ci teniamo molto. Colgo l’occasione per fare i complimenti al mister e ai ragazzi dell’Under 21 per la bella vittoria di ieri mattina e gli faccio un grande in bocca al lupo in vista del prosieguo della stagione».

UNDER 21, DEBUTTO VINCENTE

La Spes Poggio Fidoni ha iniziato ieri anche il campionato Under 21 regionale. Il team guidato da mister Mariantoni si è imposto per 5-1 contro il San Raimondo davanti ai propri tifosi. A segno Casazza (2), Mazzetti, Panarelli e Graziani. «Vittoria meritata - sottolinea il tecnico Mauro Mariantoni - è il giusto premio per il grande lavoro svolto dai miei ragazzi in allenamento. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché abbiamo affrontato la gara con intensità ed imponendo in campo le nostre idee di gioco senza mai soffrire l’avversario. Ci dà fiducia per continuare nel nostro percorso di crescita. Ora testa alla prossima, consapevoli che dobbiamo ancora migliorare».

ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

Aranova- Atletico Grande Impero 2-4

Cortina- Atletico 2000 4-5

Real Fiumicino- Virtus Fenice 3-2

Torrino- Vallerano 3-3

Virtus Palombara- Casal Torraccia 4-2

Eur Massimo - Vigor Perconti 4-0

Spes Poggio Fidoni- Real Fabbrica di Roma 9-3

CLASSIFICA

Eur Massimo 12

Virtus Palombara, Torrino 11

Spes Poggio Fidoni 10

Aranova 8

Atletico Grande Impero, Vigor Perconti, Real Fabrica di Roma 7

Atletico 2000, Real Fiumicino 6

Vallerano, Virtus Fenice 4

Casal Torraccia 3

Cortina Sporting 0

