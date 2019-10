ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quinta giornata del campionato di C1 la Spes Poggio Fidoni ospita al PalaSpes il Real Fabbrica di Roma (ore 18, arbitri Pavia di Ostia Lido e Romeo di Roma 2). È il big match della giornata visto che le due formazioni sono destinate a recitare un ruolo da protagonista nel corso della stagione.Il quintetto di Fratoni cerca la terza vittoria di fila. Per questa sfida il tecnico gialloverde avrà tutta la rosa a disposizione, torna tra i convocati capitan Donati reduce dall’influenza.«Partita bella da giocare contro un’ottima squadra che recita un ruolo da protagonista da qualche anno - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni, Simone Fratoni - per noi sarà importante continuare la striscia positiva delle ultime partite. Per farlo dovremmo essere concentrati per tutti i 40 minuti limitando al massimo le amnesie».Aranova- Atletico Grande ImperoCortina- Atletico 2000Real Fiumicino- Virtus FeniceTorrino- ValleranoVirtus Palombara- Casal TorracciaEur Massimo - Vigor PercontiSpes Poggio Fidoni- Real Fabbrica di RomaTorrino 10Eur Massimo 9Aranova, Virtus Palombara 8Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti, Real Fabrica di Roma 7Atletico Grande Impero, Virtus Fenice 4Atletico 2000, Real Fiumicino, Valerano, Casal Torraccia 3Cortina 0