RIETI - Vince ancora la Spes Poggio Fidoni nell’andata del primo turno di Coppa Italia di C1. Ieri sera, i ragazzi di Fratoni hanno espugnato per 4-2 il campo dell’Atletico Ciampino compiendo un importante passo in vista del ritorno del 22 ottobre al PalaSpes in ottica passaggio turno. Partita importante quella del quintetto gialloverde al cospetto di una formazione costruita per fare una stagione da protagonista. Firmano il successo Urbani, Chinzari, Donati e Graziani.



Sabato (ore 15) si torna in campo in trasferta contro la Fenice per la quarta giornata di campionato. «Altra bella prova da parte dei ragazzi sulla stessa lunghezza d’onda di quella di sabato scorso - dice il tecnico Simone Fratoni - trasferta scomoda, di sera, ottima prestazione. Ora ci rimane un solo giorno per preparare l’importante partita in trasferta contro la Fenice». © RIPRODUZIONE RISERVATA