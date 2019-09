IL GIRONE

IL CALENDARIO

RIETI - Presentata ufficialmente ieri la stagione 2019-2020 del calcio a 5 regionale. Nella consueta festa dei calendari il Comitato Regionale Lazio ha pubblicato i gironi e calendari del campionato di C1 al quale farà parte la Spes Poggio Fidoni per il terzo anno di fila. La formazione reatina è stata inserita nel Girone A composto da 14 formazioni. I ragazzi allenati da Simone Fratoni partiranno sabato 21 in casa contro l’Eur Massimo mentre il sabato successivo, nella prima trasferta, saranno di scena in casa del Torrino Calcio a 5 village. L’ultima giornata è fissata per il 28 marzo, giorno in cui i gialloverdi ospiteranno il Real fiumicino. Le attività si fermeranno per la sosta per le festività natalizie dal 21 dicembre (prima di ritorno, Eur Massimo – Spes Poggio Fidoni) e riprederanno l’11 Gennaio.Spes Poggio FidoniAranovaVigor PercontiCasal Torraccia Roma FutsalCortina SportingReal FiumicinoSpes Poggio FidoniVirtus PalombaraVigor PercontiAtletico 2000Real Fabrica di RomaTorrino C5 VillageLaurentino Fonte OstienseEur MassimoVirtus FeniceI giornata (andata 21/09; ritorno 21/12): Spes Poggio Fidoni – Eur MassimoII giornata (28/09; 11/01): Torrino C5 Village – Spes Poggio FidoniIII giornata (5/10; 18/01): Spes Poggio Fidoni – Vigor PercontiIV giornata (12/10; 25/01): Virtus Fenice – Spes Poggio FidoniV giornata (19/10; 1/02): Spes Poggio Fidoni - Real Fabrica di RomaVI giornata (26/10; 8/02): Atletico 2000 – Spes Poggio FidoniVII giornata (2/11;15/02): Spes Poggio Fidoni – Atletico Grande ImperoVIII giornata (9/11; 22/02): Casal Torraccia Roma Futsal – Spes Poggio FidoniIX giornata (16/11; 29/02): Spes Poggio Fidoni – Virtus PalombaraX giornata (23/11; 7/03): Aranova – Spes Poggio FidoniXI giornata (30/11; 14/03): Spes Poggio Fidoni – Cortina Sporting ClubXII giornata (7/12; 21/03): Spes Poggio Fidoni – Laurentino Fonte OstienseXIII giornata (14/12; 28/03): Real Fiumicino – Spes Poggio Fidoni