RIETI - Arrivano ottimi riscontri dalla trasferta romana per la Spes Poggio Fidoni che sabato mattina è stata impegnata in un triangolare con History Roma 3Z, formazione di Serie B, e Casal Torraccia (C1). Contro i padroni di casa dell'History è terminata 1-1 grazie alle rete di Nitti: un test importante visto il livello dell'avversario, i ragazzi di Fratoni se la sono giocata a viso aperto mostrando un buon futsal. Nel secondo match Donati e compagni si sono imposti 3-2 sul Casal Torraccia: firmano il successo Paulucci con una doppietta e Scappa. Questi tre punti permettono ai gialloverdi di classificarsi alle spalle dell'History Roma 3Z ma solo per la differenza reti.E' soddisfatto il capitano della Spes Poggio Fidoni Simone Donati: «Ottimo test, utile sia dal punto di vista fisico che tecnico. Nonostante qualche assenza importante, abbiamo avuto la conferma di avere una rosa lunga e completa che ci permette di mantenere un livello qualitativo e di intensità fisica sempre molto alto. Sappiamo che quest’anno il livello si è notevolmente alzato, quindi possiamo solo lavorare duramente e sviluppare ancora di più la nostra identità di gioco».