RIETI - Prima amichevole stagionale archiviata positivamente per la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes ieri sera ha affrontato il Città di Orte, formazione di C1 umbra. La formazione del neo tecnico Fratoni si è imposta con netto 7-3 grazie alle doppiette di Renzi e Paulucci e alle reti del neo acquisto Nitti, Fasciolo e Scappa. Per gli ospiti assenti i reatini Labonia e Salvi. Sabato mattina i gialloverdi saranno impegnati in trasferta a Roma in un triangolare con Casal Torraccia (C1) e History Roma 3Z (serie B).«Considerando che sono 7-8 giorni che abbiamo iniziato a lavorare posso dire che è stato un buon test contro un’ottima squadra - afferma il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - ci sono state cose positive e negative. Su queste ultime dobbiamo andare a lavorare. Posso dire però che i ragazzi sono stati attenti ad applicare le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni. Questa amichevole ha detto molti spunti su cui andare a lavorare e ora ci prepariamo per il secondo test di sabato mattina».